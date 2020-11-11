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Несогласные с решением Пашиняна по Карабаху армяне хотят его отставки до полуночи

Лилия Караева
11 ноября, 2020 18:29
1 мин
Никол Пашинян
Kremlin.ru

Оппозиционные фракции армянского парламента, несогласные с решением премьер-министра Армении Николы Пашиняна подписать соглашение по Нагорному Карабаху, поставили политику ультиматум. Они потребовали его отставки.

Представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге дал Пашиняну время для отставки до полуночи среды, передает РИА Новости. В противном случае оппозиция обещала 12 ноября решить вопрос устранения Пашиняна и его команды от власти.

Протесты начались в Армении в ночь на 10 ноября. Днем 11 числа люди пришли в центр Еревана.

Между полицией и митингующими начались стычки. На помощь силовикам пришли военные, передает телеканал «360».

8 ноября Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении военных действий в Карабахе. Армении пришлось пойти на уступки. Азербайджан оценил документ как капитуляцию противника. Слова о капитуляции прокомментировали в Кремле.

темы
оппозиция
отставка
Никол Пашинян
ультиматум
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