Новости – Люди
Люди
Жители Израиля смогут получить паспорт вакцинации только после четырех прививок от COVID
27 сентября, 2021 15:48
1 мин
1 мин
Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency
В Израиле вспыхнули протесты, поскольку местное правительство продолжает менять требования к паспортам вакцинации. Ожидается, что в скором времени власти объявят о необходимости сделать как минимум четыре прививки против коронавируса, чтобы считаться «полностью вакцинированным» и иметь возможность жить без ограничений.
Марши против так называемого «Зеленого пропуска» прошли в минувшие выходные на улицах Тель-Авива. Примечательно, что при этом в Израиле полностью привито от COVID-19 чуть больше 60% населения, передает Summit News.
Ранее стало известно, что в России появился вариант вакцины от коронавируса специально для подростков.
Обсудите на форуме:
Как вы относитесь к тому, что в Израиле полностью привитыми от COVID-19 будут считаться получившие минимум четыре вакцины?
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости