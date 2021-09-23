Вариант вакцины «Спутник V» для определённой категории людей разработал центр Гамалеи
Научный центр им. Гамалеи разработал вариант вакцины «Спутник V», также известной как «Гам-КОВИД-Вак», для подростков. Документы на регистрацию препарата уже направлены в министерство здравоохранения РФ. Об этом заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
По его словам, документы «на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков» от центра Гамалеи уже поступили в ведомство. Новая вакцина фигурирует под названием «Гам-ковид-вак-М».
Далее пакет документов передадут на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о выдаче препарату госрегистрации.
Представитель Минздрава подчеркнул, что при одобрении препарата, прививать подростков будут «исключительно на добровольной основе» и при согласии родителей, передаёт «ТАСС».