Жители Иркутска устали терпеть политические преследования и устроили марш

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В Иркутске активисты организовали марш «Против политических преследований». На выступление горожан толкнул целый ряд событий.

Всего на акцию пришло не менее 50 человек. Они прошли по ключевым улицам города скандируя различные лозунги.



«Среди вариантов были и митинги в Хабаровске, протесты в Беларуси, самосожжение журналистки из Нижнего Новгорода Ирины Славиной. В итоге мы поняли, что не стоит чему-то одному посвящать. В России убивают десятки, сотни политических активистов, тысяч получают штрафы, аресты. Поэтому эта акция относится сразу ко многим событиям», – приводит «Сибирь.Реалии» слова одного из протестующих Захара Сарапулова.



Во ходе шествия вблизи протестующих прогуливались полицейские в штатском, а также сотрудник администрации Иркутска Андрей Никеров возвещавший через мегафон о несогласованности данной акции.

Напомним ранее в Хабаровске ОМОН впервые жестко разогнал участников митинга в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Некоторых протестующих силовики избивали дубинками.