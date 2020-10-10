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Хабаровские власти подгадали момент и начали разгон акции протеста

Кирилл Савушкин
10 октября, 2020 09:51
1 мин
Photo
Flickr

Хабаровские власти с помощью ОМОНа разогнали акцию протеста, проводимую в столице региона в связи с задержанием экс-губернатора Сергея Фургала.

Это стало первым случаем разгона акции в поддержку Фургала за многомесячную историю хабаровских протестов. Силовиками были задержаны десятки участников мероприятия.

Как сообщает Dvhab.ru, одному из протестующих, в ходе задержания, сломали нос. При этом владельцу «Фургаламобиля» Андрею Маклыгину правоохранители нанесли удар дубинкой по голове, вследствие чего он потерял сознание.

На данный момент ОМОН стеной выдавливает оставшихся участников акции с площади Ленина. По разным оценкам на митинге присутствовало от 500 до 1000 человек.

темы
протесты
Хабаровск
Сергей Фургал
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