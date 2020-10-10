Новости Общество
Общество
Хабаровские власти подгадали момент и начали разгон акции протеста
10 октября, 2020 09:51
1 мин
Flickr
Хабаровские власти с помощью ОМОНа разогнали акцию протеста, проводимую в столице региона в связи с задержанием экс-губернатора Сергея Фургала.
Это стало первым случаем разгона акции в поддержку Фургала за многомесячную историю хабаровских протестов. Силовиками были задержаны десятки участников мероприятия.
Как сообщает Dvhab.ru, одному из протестующих, в ходе задержания, сломали нос. При этом владельцу «Фургаламобиля» Андрею Маклыгину правоохранители нанесли удар дубинкой по голове, вследствие чего он потерял сознание.
На данный момент ОМОН стеной выдавливает оставшихся участников акции с площади Ленина. По разным оценкам на митинге присутствовало от 500 до 1000 человек.
поддержать проект
1 мин