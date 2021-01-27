Общество

На Украине начались проблемы с подачей электроэнергии. По состоянию на утро 27 января, свет отключен в 117 населенных пунктах. Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям страны сообщает, что все дело в непогоде.

Порывы ветра, мокрый снег и дождь привели к тому, что жители пяти украинских областей вынуждены обходиться без электроэнергии. Это случается из-за срабатывания автоматической системы защиты линии электропередач. С такой проблемой столкнулись в Житомирской, Киевской, Одесской, Черниговской и Запорожской областях.

Специалисты из облэнерго Украины уже проводят работу, направленную на восстановление электроснабжения, передает БелТа.

Ранее сообщалось, что Россия направит в Сирию более миллиарда долларов на восстановление электричества.