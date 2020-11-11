Сирия получит от России более миллиарда долларов на восстановление электричества
Российские власти решили поддержать Сирию деньгами. Государству на Ближнем Востоке направят свыше одного миллиарда рублей. Деньги выделят на гуманитарные цели.
Руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев заявил, что средства пойдут на восстановление электросетей и промышленного производства. Пострадали и объекты религиозного культа – их тоже приведут в порядок благодаря финансовой поддержке России. Мизинцев не пояснил, когда именно Сирия получит деньги и на какой срок рассчитана эта сумма, передает РИА Новости.
На прошлой неделе, в пятницу, стало известно, что в Сирии произошло масштабное отключение электричества. Без света остались критически важные объекты и медучреждения. Это произошло из-за аварии.
Ранее Сирия обратилась к России с просьбой о помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.