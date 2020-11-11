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Российские власти решили поддержать Сирию деньгами. Государству на Ближнем Востоке направят свыше одного миллиарда рублей. Деньги выделят на гуманитарные цели.

Руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев заявил, что средства пойдут на восстановление электросетей и промышленного производства. Пострадали и объекты религиозного культа – их тоже приведут в порядок благодаря финансовой поддержке России. Мизинцев не пояснил, когда именно Сирия получит деньги и на какой срок рассчитана эта сумма, передает РИА Новости.

На прошлой неделе, в пятницу, стало известно, что в Сирии произошло масштабное отключение электричества. Без света остались критически важные объекты и медучреждения. Это произошло из-за аварии.

Ранее Сирия обратилась к России с просьбой о помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.