Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Сирия получит от России более миллиарда долларов на восстановление электричества

Марьям Ибрагимова
11 ноября, 2020 16:50
1 мин
Фото: newsru.cgtn.com
Фото: newsru.cgtn.com

Российские власти решили поддержать Сирию деньгами. Государству на Ближнем Востоке направят свыше одного миллиарда рублей. Деньги выделят на гуманитарные цели.

Руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев заявил, что средства пойдут на восстановление электросетей и промышленного производства. Пострадали и объекты религиозного культа – их тоже приведут в порядок благодаря финансовой поддержке России. Мизинцев не пояснил, когда именно Сирия получит деньги и на какой срок рассчитана эта сумма, передает РИА Новости.

На прошлой неделе, в пятницу, стало известно, что в Сирии произошло масштабное отключение электричества. Без света остались критически важные объекты и медучреждения. Это произошло из-за аварии.

Ранее Сирия обратилась к России с просьбой о помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

темы
Россия
Сирия
гуманитарная помощь
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!