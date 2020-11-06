Во всей Сирии нет электричества

Strojdvor.ru

В пятницу в Сирии произошло масштабное отключение электричества. Без света остались критически важные объекты и больницы.

Блэкаут произошел вследствие аварии. Об этом сообщили в Минэнерго Арабской республики.

Инженерные службы пытаются восстановить подачу электроэнергии, пишет «Российская газета».

Аналогичная ситуация произошла в августе. После взрыва на газопроводе под Дамаском страна была полностью обесточена.

В Сирии с 2014 года длится гражданская война. В ней участвуют правительственные силы и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает президенту Башару Асаду.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полной ликвидации террористов в Сирии.