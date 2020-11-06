Новости Общество
Общество
Во всей Сирии нет электричества
6 ноября, 2020 11:16
1 мин
Strojdvor.ru
В пятницу в Сирии произошло масштабное отключение электричества. Без света остались критически важные объекты и больницы.
Блэкаут произошел вследствие аварии. Об этом сообщили в Минэнерго Арабской республики.
Инженерные службы пытаются восстановить подачу электроэнергии, пишет «Российская газета».
Аналогичная ситуация произошла в августе. После взрыва на газопроводе под Дамаском страна была полностью обесточена.
В Сирии с 2014 года длится гражданская война. В ней участвуют правительственные силы и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает президенту Башару Асаду.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полной ликвидации террористов в Сирии.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин