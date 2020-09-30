Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о ликвидации международной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. В Минобороны уверены - она перестала существовать благодаря военной операции России.

По словам министра, ИГИЛ «окончательно разгромлен»: всей террористической сети нанесен серьезный урон, нарушена «финансовая подпитка организаций». Шойгу заверил, что «ни один террорист не проник в Россию».

Министр добавил, что миссия России в Сирии «была необходимой», а решение о военной операции оказалось едва ли не единственно возможным, пишет «Интерфакс».

Шойгу указал, что операция в Сирии показала готовность России оказывать военную помощь союзникам и «укрепила авторитет» страны.

Операция России в САР началась 30 сентября 2015 года. В 2019 году сообщалось, что Минобороны отказалось платить морякам суточные за командировку в Сирию.