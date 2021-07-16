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Люди
Жителей регионов продолжают вакцинировать в обязательном порядке
16 июля, 2021 06:03
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Во Владимирской области объявлено об обязательной вакцинации граждан от коронавирусной инфекции.
Соответствующее решение приняла главный санитарный врач региона Татьяна Данилова. Это объясняется ростом заболеваемости COVID-19. Речь идет о бюджетниках и сотрудниках сфер услуг, торговли, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, развлечения и других сферах.
До 15 сентября 60 процентов работников должны вакцинироваться двумя компонентами вакцины, сообщает «Коммерсант».
Как сообщалось, в Крыму не исключили введение обязательной вакцинации и регулярного ПЦР-тестирования для туристов, заселяющихся в отели.
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