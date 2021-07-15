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В Крыму хотят ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для туристов
15 июля, 2021 14:42
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Evgeny Sinitsyny/XinHua/Global Look press
В Крыму возможно введение обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.
По словам Лясковского, введение обязательной вакцинации и регулярного ПЦР-тестирования для туристов, заселяющихся в отели, не исключено. Эти вопросы сейчас рассматриваются властями полуострова.
Он отметил, что возможно, в Крыму тоже придут к тем мерам, которые были приняты в Краснодарском крае, для предотвращения распространения коронавируса, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что Крым обновил максимум по числу новых случаев COVID-19 за сутки.
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