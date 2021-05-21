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Жителей Москвы предупредили о надвигающейся опасности
21 мая, 2021 06:36
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области.
Это связано с сильным ветром, который будет бушевать до вечера 21 мая. Порывы могут достигать до 17 метров в секунду. Предупреждение действует с 9 утра до 21 часа, сообщает РИА «Новости».
Напомним, на Калмыкию вслед за Астраханской областью обрушилась песчаная буря.
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