Жителей Москвы предупредили о надвигающейся опасности

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Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области.

Это связано с сильным ветром, который будет бушевать до вечера 21 мая. Порывы могут достигать до 17 метров в секунду. Предупреждение действует с 9 утра до 21 часа, сообщает РИА «Новости».

Напомним, на Калмыкию вслед за Астраханской областью обрушилась песчаная буря.