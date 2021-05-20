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Происшествия

«Такого никогда не было…». Появилось видео песчаной бури в Калмыкии

Артем Денисов
20 мая, 2021 01:19
1 мин
Артем Денисов
20 мая, 2021 01:19
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

На Калмыкию вслед за Астраханской областью обрушилась песчаная буря.

«Такого никогда не было в Калмыкии, жутко было на улицу выходить», — сообщила местная жительница Татьяна Сидоркова. Другая женщина прислала видеозапись из салона автомобиля. Как видно, видимость на дороге минимальная.

По данным спасателей, 20 мая порывы западного ветра в Калмыкии могут достигать 23 м/с. Возможно повреждение крыш, линий электропередачи, ветер может повалить деревья, сообщает РБК.

Тем временем, в Астрахани два человека госпитализированы в состоянии средней тяжести после песчаной бури, которая привела к падению деревьев, обрыву проводов и падению конструкций в разных частях города. Среди пострадавших - мужчина и ребенок, сообщает «Рен ТВ».

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