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В день инаугурации президента Александра Лукашенко в Беларуси начали раньше отпускать с работы и учебы. Некоторые работодатели объяснили свои действия безопасностью.

О сокращенном рабочем дне в Минске сообщили десятки читателей издания Tut.by. Это коснулось торговых объектов, судов, государственных учреждений и производств.

Студентам отменяют вечерние занятия, учащихся переводят на дистанционный режим. В школах отменили уроки второй смены. Одни работодатели сократили рабочий день из соображений безопасности, другие объяснили распоряжение возможными проблемами с транспортом.

Напомним, 23 сентября в рабочей резиденции Лукашенко состоялась церемония инаугурации. Дату мероприятия скрывали, а каналы не транслировали его. Оппозиция анонсировала акции протеста в Беларуси в 18:00.