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В белорусском Дворце Независимости состоялась тайная коронация Александра Лукашенко — он снова официально вступил в должность президента. Впервые в истории республики инаугурация никак не анонсировалась.

По информации Telegram-канала NEXTA, Лукашенко произносил присягу на белорусском языке. После этого он подписал акт о принесении присяги, и глава ЦИК республики Лидия Ермошина вручила ему удостоверение Президента Республики Беларусь.

Как пишет «БелТА», на церемонию инаугурации было приглашено несколько сотен человек.

«В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта, — говорится в сообщении. — В соответствии с Конституцией Республики Беларусь президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания: «Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности», — сообщило издание.