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Житель села в Приморье хранил в мешках 153 кг марихуаны

Марьям Ибрагимова
14 октября, 2020 12:51
2 мин
Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia

У 47-летнего жителя села Михайловка Приморского края полиция изъяла 153 килограмма марихуаны. Установлено, что сельский житель обнаружил дикорастущую коноплю, собрал ее и намеревался использовать для изготовления наркотика. Мужчина занимался переработкой наркосодеражащего растения возле села Раковка, в лесу. Именно там правоохранители наткнулись на несколько мешков каннабиса.

«Полицейские обнаружили полог и несколько мешков с верхушечными частями маньчжурской конопли, – сообщают в пресс-службе ОМВД РФ по Уссурийску. – Экспертизой установлено, что изъятые растения общей массой более 153 кг являются наркотическим средством каннабисом (марихуаной), что квалифицируется как особо крупный размер».

Следователи возбудили уголовно дело по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево прибыли посылки из США с 12 килограммами марихуаны.

темы
наркотики
полиция
Приморский край
марихуана
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