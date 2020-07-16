В Шереметьево прибыли посылки из США с 12 килограммами марихуаны

Общество

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Шереметьевские таможенники обнаружили более 12 килограммов марихуаны, которые были отправлены посылками из США.

Как сообщили в пресс-службе Федеральной таможни, марихуана была обнаружена в посылках из США. Также сообщается, что оперативниками были задержаны получатели груза, ими оказались два гражданина РФ.

Возбуждено уголовное дело, пишет «РИА Новости».

Ранее ФСБ перехватила курьеров, которые везли наркотики на продажу в регионы России.

Сообщается, что три курьера ехали из Ленинградской области. В потайных местах их транспортных средств было обнаружено 55 кг наркотиков - 45 кг амфетамина и 23 тыс. таблеток МДМА (экстази) общим весом 10 кг.