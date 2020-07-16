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В Шереметьево прибыли посылки из США с 12 килограммами марихуаны

Дмитрий Байков
16 июля, 2020 12:30
1 мин
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фото: Flickr

Шереметьевские таможенники обнаружили более 12 килограммов марихуаны, которые были отправлены посылками из США.

Как сообщили в пресс-службе Федеральной таможни, марихуана была обнаружена в посылках из США. Также сообщается, что оперативниками были задержаны получатели груза, ими оказались два гражданина РФ.

Возбуждено уголовное дело, пишет «РИА Новости».

Ранее ФСБ перехватила курьеров, которые везли наркотики на продажу в регионы России.

Сообщается, что три курьера ехали из Ленинградской области. В потайных местах их транспортных средств было обнаружено 55 кг наркотиков - 45 кг амфетамина и 23 тыс. таблеток МДМА (экстази) общим весом 10 кг.

темы
США
общество
Россия
марихуана
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