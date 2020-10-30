Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Житель Новосибирска поплатится за спонсирование террористов

Марьям Ибрагимова
30 октября, 2020 11:06
1 мин
Фото: ярновости.рф
Фото: ярновости.рф

В Новосибирске нашелся иностранец, который на протяжении нескольких лет помогал террористам деньгами. Сегодня стало известно, что он проведет в колонии общего режима шесть лет. Такое решение вынес первый окружной военный суд.

На мужчину силовикам удалось выйти в прошлом году. Тогда сотрудники регионального управления ФСБ выяснили, что приезжий собирал средства для запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Иностранец стабильно отправлял деньги в Стамбул в 2014-2016 годах. Получателями были лица, причастные к террористической деятельности и находящиеся в международном розыске, сообщает «Интерфакс».

Его признали виновным по статье «содействие террористической деятельности».

Ранее сообщалось, что во французском городе Ницца террорист убил трех человек.

темы
терроризм
ФСБ
Новосибирск
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!