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В Новосибирске нашелся иностранец, который на протяжении нескольких лет помогал террористам деньгами. Сегодня стало известно, что он проведет в колонии общего режима шесть лет. Такое решение вынес первый окружной военный суд.

На мужчину силовикам удалось выйти в прошлом году. Тогда сотрудники регионального управления ФСБ выяснили, что приезжий собирал средства для запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Иностранец стабильно отправлял деньги в Стамбул в 2014-2016 годах. Получателями были лица, причастные к террористической деятельности и находящиеся в международном розыске, сообщает «Интерфакс».

Его признали виновным по статье «содействие террористической деятельности».

Ранее сообщалось, что во французском городе Ницца террорист убил трех человек.