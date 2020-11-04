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Жесткий пропускной режим включили в первый в России ГОСТ по перемещению населения

Лилия Караева
4 ноября, 2020 15:36
2 мин
Протесты в Екатеринбурге
Wikimedia

В России впервые разработан национальный стандарт эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях. Он вступит в действие 1 июня 2021 года.

ГОСТ разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и одобрен Росстандартом. В документе описаны этапы подготовки планов эвакуации, способы перемещения населения при разных ЧС (наводнении, снежной лавине, землетрясении, радиоактивном и химическом заражении).

Он содержит нормы жилплощади в безопасном районе при эвакуации. Она составляет 2 квадратных метра на человека. На 1 тысячу человек нужно иметь 7 банных и 10 койко-мест в больнице.

Эвакуация может осуществляться всеми видами транспорта, в том числе метро и электромобилями, пишет ТАСС.

В ГОСТе сказано: «При планировании мероприятий охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения следует предусматривать возможность блокирования автомагистралей и коммуникационных пешеходных путей, ведущих в опасные районы, и осуществления жесткого пропускного режима, предусматривающего пресечение проезда в опасный район транспорта и прохода граждан, не занятых в проведении эвакуационных, спасательных и других неотложных мероприятий».

Ранее сообщалось о введении ГОСТа на фотосессии младенцев в России.

темы
Россия
ЧС
эвакуация
ГОСТ
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