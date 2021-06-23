Женщину в Беларуси судят за оскорбление представителя власти. Такие слова часто использует и Лукашенко
В Беларуси началось судебное разбирательство по уголовному делу против жительницы Гродно Татьяны Кашко. Она обвиняется в оскорблении представителя власти в Telegram - женщина написала высказывание, которое часто использует президент республики Александр Лукашенко.
20 сентября 2020 года Кашко оставила комментарий под фото заместителя начальника общественной безопасности УВД Гродненского облисполкома Виталия Стасюкевича. В нем на белорусском языке написано: «Виталий Стасюкевич был одет в синюю футболку в штатском. Я узнала эту отмороженную морду...».
Высказывание заметили спустя месяц. Стасюкевич заявил иск о компенсации морального вреда. Женщина в миг стала обвиняемой по статье 369 УК об оскорблении представителя власти.
Сторона Кашко попыталась выяснить, что оскорбительного было в словах. Она сослалась на то, что такие высказывания часто использует президент Беларуси Александр Лукашенко.
Так, в ноябре 2020 года Лукашенко выразился о студентах: «Я не скажу, что они отмороженные... некоторые вообще очень способные люди». Летом того же года глава Беларуси заявлял: «Они к власти ведут радикальную, отмороженную оппозицию». В 2018-м Лукашенко назвал украинцев «отмороженными с ружьями», пишет «Наша Нива».
Ранее сообщалось, что в Беларуси разыскали хулигана, который 20 лет назад бросил в Лукашенко помидор и попал.