Двадцать лет назад хулиган бросил в Лукашенко помидор и попал. Его разыскали

Политика

Стала известна судьба бывшего депутата Мингорсовета Сергея Лаптева, который в июле 2001 года бросил в президента Беларуси Александра Лукашенко помидор и попал. Тогда в результате инцидента глава республики получил травму - царапину на ноге.

Издание «Наша Нива» отыскала «помидорного Робин Гуда», как называла обидчика президента милиция. Он рассказал, что спустя две недели после инцидента его избили со словами «Чтобы руку не поднимал на президента».

Лаптев напомнил, что инцидент произошел 3 июля 2001 года во время забега Лукашенко на роликовых лыжах.

«Перед тем, как на роликовых лыжах должен был проехать Лукашенко, там и машины-лейки прошли, и со щеточками техника, вдоль бордюров люди с метлами собирали окурки. И вот диктор анонсировал: «Приближается президент!» Никто из спортсменов, конечно, догнать его не мог на трассе. Только мой помидор догнал», — вспомнил Лаптев.

Представитель Службы безопасности резко взял его под руку. Мужчину доставили в отделение милиции.

По его словам, насилия и угроз в камере не было. Суд назначил Лаптеву семь суток ареста за мелкое хулиганство.

Однако мужчину вызвал дежурный лейтенант. Он объяснил, что «президент — добрый человек и якобы проявил милость».

В пресс-службе Лукашенко отрицали, что президент имел отношение к освобождению помидорокидателя.

Сейчас Лаптев отошел от политики.

«Думаю, за такой же поступок сегодня сутками бы уже никто не отделался», - рассуждает он.

Ранее президент России Владимир Путин впервые поддержал версию о попытке убийства Лукашенко.