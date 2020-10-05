Женщину без маски избили в московском метро за кашель

Pixabay.com

В метро Москвы избили женщину, которая ехала без маски и кашляла. Мужчина набросился на нее с кулаками.

Инцидент произошел на станции метро «Профсоюзная». Мужчина подошел к пассажирке на платформе, пока она ждала поезд.

Он толкнул ее, а потом начал бить кулаками в вагоне. За женщину заступились другие пассажиры, пишут «Известия».

Очевидцы сообщили, что агрессия мужчины была вызвана отсутствием на россиянке маски.

Ранее сообщалось, что в Москве могут вернуть пропуска и самоизоляцию в течение двух недель.