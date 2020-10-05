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Женщину без маски избили в московском метро за кашель
5 октября, 2020 11:54
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Pixabay.com
В метро Москвы избили женщину, которая ехала без маски и кашляла. Мужчина набросился на нее с кулаками.
Инцидент произошел на станции метро «Профсоюзная». Мужчина подошел к пассажирке на платформе, пока она ждала поезд.
Он толкнул ее, а потом начал бить кулаками в вагоне. За женщину заступились другие пассажиры, пишут «Известия».
Очевидцы сообщили, что агрессия мужчины была вызвана отсутствием на россиянке маски.
Ранее сообщалось, что в Москве могут вернуть пропуска и самоизоляцию в течение двух недель.
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