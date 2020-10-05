Москва задумалась о возвращении пропусков и стопроцентной самоизоляции через 2 недели

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Мэрия Москвы обсуждает ужесточение ограничений в связи с распространением коронавируса. Источники, близкие к мэрии и правительству, сообщили о готовности властей вернуть пропускной режим и объявить стопроцентную изоляцию в течение ближайших двух недель.

Один из собеседников рассказал, что в столице сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом - больницы уже забиты пациентами.

Источник в мэрии заявил, что самый жесткий из рассматриваемых мэрией сценариев по ужесточению мер предусматривает возвращение пропускного режима, который действовал с 15 апреля по 9 июня. Он рассказал, что к 5 октября было поручено подключить софт в метро, который бы блокировал социальные карты пенсионеров и школьников для проезда в транспорте. Об этой мере должны объявить в течение двух дней.

Собеседник «Ведомостей», близкий к правительству города, заявил, что без улучшения эпидемиологической ситуации «стопроцентная самоизоляция будет объявлена в течение двух недель».

Представитель мэрии сказал изданию, что разговоры о возвращении к пропускам пока преждевременны. На первом этапе власти должны оценить изменения в динамике распространения коронавируса после введения первичных мер.

Напомним, с 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал гражданам старше 65 лет оставаться дома. С 5 октября предприятия должны перевести 30% сотрудников на удаленную работу.