Жениха подозревают в убийстве россиянки накануне свадьбы

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фото: Flickr

Тело жестоко избитой 26-летней девушки обнаружили в квартире жилого дома в центре Москвы.

Полиция, прибывшая на место происшествия, обнаружила на теле погибшей множество повреждений в области головы, туловища и конечностей. В убийстве своей невесты за две недели до свадьбы подозревается ее жених. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодые люди вместе заходили в подъезд дома.

В настоящий момент полиция разыскивает молодого человека. Однако выйти на связь с ним не удается, его местонахождение неизвестно, сообщает телеграм-канал «112».

Раннее в Тверской области был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве девушки. Следствие считает, что он нанес ей удар отверткой в грудь, после чего задушил и спрятал тело.