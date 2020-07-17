Арестован подозреваемый в убийстве девушки отверткой под Тверью

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В Тверской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве девушки. Следствие считает, что он нанес ей удар отверткой в грудь, после чего задушил и спрятал тело.

Поиски пропавшей девушки велись с 13 июля. К мероприятию были также привлечены бригады добровольцев.

Тело удалось найти 16 июля в лесу. Труп девушки с признаками насилия был обнаружен неподалеку от села Татево Оленинского района.

Накануне, в управлении СК по региону заявили: «Подозреваемый в совершении преступления задержан, с ним проводятся следственные и процессуальные действия». По данным органов, молодой человек, будучи знакомым погибшей, выехал с ней в лес, где на почве конфликта и совершил убийство.

По последним данным, Оленинский районный суд назначил молодому человеку меру пресечения в виде ареста. О ходе расследования сообщило РИА «Новости».