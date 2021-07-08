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Люди
Желающие привиться от «ковида» петербуржцы подрались у пункта вакцинации
8 июля, 2021 14:34
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Фото: Istock
В петербургском торговом центре «Жемчужная Плаза» желающие привиться от коронавируса подрались у пункта вакцинации. По словам свидетелей конфликта, некоторые люди вынуждены проводить в очереди до двенадцати часов из-за нехватки вакцин.
Однако в комитете по здравоохранению эту информацию опровергли.
«Проблема не в количестве вакцины, а в том, сколько прививок может делать медперсонал», - заявили в ведомстве изданию «Подъём».
Ранее депутат от «Единой России» Николай Николаев рассказал о смерти матери после вакцинации от коронавируса.
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