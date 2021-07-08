Депутат «Единой России» заявил о смерти матери после прививки от коронавируса
Депутат от «Единой России» Николай Николаев рассказал о смерти матери после вакцинации от коронавируса. Он возмущен, что пенсионерам в России разрешили делать прививки без предварительного обследования.
Николаев не стал утверждать, что мама скончалась вследствие укола. Он раскритиковал организацию вакцинации.
«...Недопустимо, чтобы люди, поверив в то, что им советует система здравоохранения, лишались жизни», - написал он в Telegram.
Депутат рассказал о бездействии медиков и обвинил районного врача в неназначении должного лечения, а скорую - в отказе госпитализировать женщину, несмотря на наличие всех признаков - одышки, низкого количества кислорода в крови, сообщает агентство URA.RU.
Ранее главный врач сделал вывод о том, как долго защищают российские вакцины от коронавируса. Он заявил, что «Спутник V» действует не менее двух месяцев, а «ЭпиВакКорона» - вообще нисколько.