«Спутник V» эффективен два месяца, «ЭпиВакКорона» не работает: резонансное заявление по российским вакцинам
После того, как в Новосибирске запустили количественный анализ на антитела, врачи сделали вывод о «сроках действия» российских вакцин от COVID-19. По наблюдениям, «Спутник V» действует не менее двух месяцев, а «ЭпиВакКорона» вообще не защищает от коронавируса.
Такое мнение высказал главный врач новосибирской клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич. Он констатировал, что те, кто привился «ЭпиВакКороной» в мае, уже поступают в больницы на лечение от коронавируса.
У больных фиксируют тяжелое состояние и значительное поражение легких.
«Вообще время действия вакцин сократилось», - рассказал доктор изданию «Прецедент».
По его словам, у 10% прививка не работает. Это может быть связано с возрастом пациентов или нарушением холодовой цепи при поставке препарата.
Что касается «Спутника V», то врач советует после двух месяцев сдавать тест. Если титр антител ниже 150, то повторно ставить эту вакцину.
Ранее сообщалось, что у половины привитых «ЭпиВакКороной» спустя 9 месяцев исчезли антитела.