Да здравствует Венеция!

Едва ли каждый день мир переживает большую или малую трагедию: природные катаклизмы, аварии, катастрофы. Одни люди бросаются на помощь другим. Иногда это приобретает характер целой компании. Но бывает в той подмоге некая странность - когда радеют о чужих, забывая своих…

Сильнейшее за последние полвека наводнение резко подняло уровень воды, были затоплены почти 80 процентов островной части Венеции. Вода затопила площадь Сан-Марко, часть собора Святого Марка, гостиницы и рестораны, набережные, учреждения. С перебоями работает городской транспорт – речные трамвайчики «вапоретто» и гондолы. Жертвами стихии уже стали несколько человек.

Мэр знаменитого итальянского города Луиджи Брюгнаро объявил в городе чрезвычайное положение. Правительство республики на Аппенинах выделило Венеции срочную помощь в размере 20 миллионов евро. Но этой суммы было недостаточно, и потому начался сбор пожертвований.

На беду итальянцев откликнулись россияне, собравшие один миллион евро. В посольстве этой страны – символично, что расположено в Москве, в Денежном переулке, в особняке русского миллионера Сергея Берга - высоко оценили проявление милосердия и благотворительности, выразив особую благодарность художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву. Народный артист России принял активное участие в этой акции.

Браво, маэстро! Только почему-то от этого поступка остался какой-то осадок. Нет, не горький – конечно же, людям, попавшим в беду необходимо помогать. Скорее, странный, смутный – что-то не помнится, чтобы российские деятели искусства, сломя голову, бросились помогать жителям своих же городов и весей, когда на них обрушивается беда.

Активно помогали Венеции и другие состоятельные люди – бизнесмены, топ-менеджеры ведущих компаний, в общем, которые деньги особо не считают. Все просто – они и другие представители российской элиты тесно связаны с Западом – они там живут, работают, хранят деньги, имеют недвижимость – словом, им ближе тамошняя жизнь. Здесь обитают их дети, подготовлена почва и особняки для их детей, внуков.

Эти люди на виду и хотят, чтобы о них писали и их прославляли. И потому часто участвуют в различных компаниях благотворительности. Ведь это лучший способ заявить о себе, привлечь внимание прессы, интернета. И вызвать восторженные возгласы зарубежных обывателей: «Какие же душки, эти русские!»

Своим же россиянам господа из элиты помогают куда реже. Потому что резонанс слабее, реклама меньше, а то и вовсе никакая. В общем, тратиться на них нет резона. Прочь слова, посмотрим на дела. А они таковы - для пострадавших от наводнения в российском Тулуне было собрано пожертвований в 18 раз меньше, чем для тонущей итальянской Венеции.

Здесь следует оговориться. В России существует немало фондов помощи, организованных известными людьми из мира кино, эстрады, спорта. Но это поддержка иного характера – целенаправленная, адресованная различным учреждениям, чаще всего – медицинским. Я же веду речь идет о помощи куда более весомой и значительной…

В апреле этого года, после сильнейшего пожара серьезно пострадала французская святыня – парижский Нотр-Дам-де-Пари. В России не остались равнодушными к этой беде и собрали немалые средства на восстановление храма. В скором времени были собраны 700 миллионов евро – этой суммы с лихвой хватит, что Собор Парижской Богоматери снова предстал во всем блеске после реставрации.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна послать во Францию лучших реставраторов, а глава Сбербанка Герман Греф, предложил создать специальный фонд помощи французскому храму. «Нотр-Дам - это не французский памятник, это общемировое сокровище. И невольно хочется помочь», - с чувством сказал финансист.

Но не лучше ль на себя оборотиться? Не счесть уникальных зданий, памятников архитектуры в России, которые можно и нужно восстановить. Их немало даже в черте Москвы, а уж в масштабах страны – просто море. Но никто не собирается спасать шедевры, находящиеся на грани исчезновения – памятники Великого Новгорода, Пскова, Владимир, Рязани и других древних русских городов. На все эмоциональные и возмущенные вопросы жителей этих вотчин следует один и тот равнодушный чиновничий ответ: «Денег нет».

Практически в любом из городов Золотого кольца России, занесенных в реестр ЮНЕСКО, можно увидеть храмы, оскверненные грязью и запустением. В это же время Москву буквально заполоняют новыми церквями. У верующих уже достаточно мест, где можно совершить религиозные обряды, но строительство церквей все продолжается.

Может, лучше заняться старыми храмами, среди которых немало великолепных, ценных сооружений?!

До сих пор взывают о помощи люди, которых буквально накрыло прошлогоднее наводнение на Кубани. Многие из них не получили ни финансовой помощи, ни нового жилья. Другой пример, совсем свежий – пострадавшие от недавнего разрушительного наводнения в Иркутской области. Этот регион уже сковали морозы. Вода, которая до сих пор стоит в домах, скоро превратится в лед…

Эти несчастные люди вынуждены обивать пороги чиновников, доказывая свое право на помощь государства. Увы, подобная картина встречается часто, причем, представители государственных структур даже не слишком маскируют свое равнодушие. Очень похоже на саботаж чиновников, с которым власть в Кремле, похоже, не справляется. Или уже не пытается это сделать.

Кажется, самое время представителям крупного бизнеса обратить внимание на бедствующих соотечественников. Но они молчат. Зато непременно оживут, заявят о себе, когда что-то случится за границей. И будут снова позировать, рекламировать себя – вот мы какие добрые, отзывчивые…

Не слишком состоятельным, а порой и бедным россиянам чаще помогают такие же бедолаги, отрывающие от себя едва ли не последнее. Потому что знают, что такое нужда, лишения. Честь и слава этим бескорыстным людям! Но их поддержка течет слишком тоненьким, слабым ручейком, а тут нужна полноводная финансовая река.

Давно пришло время учредить крепкий, солидный фонд помощи нуждающимся под эгидой серьезных, авторитетных людей. В него должны войти известные деятели культуры, искусства, спорта, бизнесмены, готовые не словом, а делом помочь бедствующим соотечественникам. Пора, господа, вспомнить, что были на Руси люди не только с крепкой, деловой хваткой, но и с большим, отзывчивым сердцем. И – продолжить традиции.

И чтобы там, в этом фонде, все было там без нервов, волокиты. Чиновников пускать даже на порог ни в коем случае нельзя – погубят дело своей медлительностью, некомпетентностью. Да и разворуют все…

Увы, пока приходиться лишь мечтать о подобном фонде. Да и кто возьмется за такое масштабное дело? Пока же приходиться с грустью обозревать действительность.

Благотворительность, ничем не обоснованная, а часто лицемерная, постоянно проявляется и на высшем уровне. Недавно президент РФ Путин объявил о списании 20-ти миллиардов долларов странам Африки. Скольким бедствующим людям на эти или хотя бы на часть этих денег можно было помочь! И сколько памятников старины - возродить! Но государство простило долг чужим, при этом грубо пренебрегая своими гражданами. И это происходит не в первый раз…

Ладно бы иностранцы были бы благодарны россиянам за помощь, помнили бы добрые дела. А так… Россия все равно не станет для них своей. Более того, наша страна остается для Запада таинственной и опасной, от которой следует держаться подальше.

Сколько раз убеждались в том, что дружескую поддержку и душевную помощь иностранцы часто воспринимают не как доброту и сердечность, а блажь и странность русских. Помогать нам они будут лишь в редких случаях. Да и то без особого рвения…