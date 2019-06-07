«Здоровая нация» против пенсионеров

Минздрав задумался о повышении «порога детства» до 21 года, об этом журналистам на проходящем в этом дни в Петербурге экономическом форуме сообщила замглавы ведомства Татьяна Яковлева. Причина ­­— неравный бой медиков с распространением потребления молодёжью табака и алкоголя.

Когда уходит детство?

Закон сегодня устанавливает ограничение на продажу такой продукции лицам до 18 лет, но, как полагают медицинские чиновники, планка эта неоправданно низкая. А повышение «порога детства», считает госпожа Яковлева, могло бы послужить хорошим решением для профилактики вредных привычек и «улучшения здоровья наших будущих мам и пап».

Интересно, что прямая начальница Татьяны Яковлевой — министр здравоохранения Вероника Скворцова на том же мероприятии и тем же журналистам не подтвердила, но и прямо не опровергла новость о разработке в недрах её ведомства нового норматива.

«Пока никто не изменяет никаких классификаций, и пока во Всемирной организации здравоохранения работает действующая классификация - период детства заканчивается 18 годами», — ограничилась она фактом

Тем не менее нынешней весной вопрос об увеличении возрастного порога продажи алкоголя гражданам до 21 года уже рассматривался на уровне Федеральной антимонопольной службы, которая не нашла препятствий для такой поправки в законодательство. То, что хорошо загруженная работой ФАС отвлеклась на экспертизу этого вопроса, косвенно подтверждает его серьёзность — как минимум с точки зрения Минздрава. Однако, при всём уважении к этой действительно важной структуре, заметим, что тема законодательного повышения возраста совершеннолетия выходит далеко за пределы медицины.

Дееспособность (так юридически трактуется совершеннолетие — «РП») не только даёт гражданина возможность легально приобретать табак и спиртное, но и, например, освобождает его от опеки родителей (законных представителей), он перестаёт быть иждивенцем и может быть призван на срочную воинскую службу.

Сегодня в армию закон позволяет призывать граждан в возрасте от 18 до 27 лет, но значит ли это, что если затеянная ради здоровья нации инициатива Минздрава пройдёт все пороги и барьеры, тогда и в новобранцы начнут забривать «детей»?

Где деньги брать?

Есть ещё одно обстоятельство, которое, очевидно, ушло из поля зрения тех, кто предлагает «продлить детство» гражданам на три года.

«С одной стороны, увеличение порога детства позволит молодым людям переходить во взрослую жизнь в более сознательном возрасте, — отметил в беседе с «Русской Планетой» вице-президент общественной организации предпринимателей «Опора России» Павел Сигал. — Однако российская экономика при этом может недополучить значительную часть трудоспособного населения, а это самым прямым образом скажется на налоговых сборах и пенсионной сфере».

И вот тут уже действительно не пошутишь, как в случае с призывниками, которые и при официальном совершеннолетии остаются, по сути, детьми. Ведь пенсионная система в России устроена таким образом, что ныне здравствующие пенсионеры живут за счёт текущих отчислений работающих граждан в Пенсионный фонд. И хотя трудиться по закону сегодня можно уже с 14 лет, но законодательство чётко определяет ограничения для не полностью дееспособных работников, которые при этом остаются иждивенцами и в общем-то сами зарабатывать на хлеб не обязаны.

Более того, не всякий такой «ребёнок» ещё и сможет найти своего работодателя, согласно платить «взрослые» деньги за детский рабочий день (не более 4 часов, согласно Трудовому кодексу)

Резонно заметить: можно ведь просто ввести запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года, однако одного лишь Постановления Правительства тут будет мало, ведь и пункт 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ и статья 151.1 УК РФ запрещают продажу алкоголя именно несовершеннолетним гражданам. Соответственно придётся либо законодательно определять новый возраст совершеннолетия, либо вносить поправки в уже действующие нормы.

Займётся ли этим законодатель при действующем серьёзном лобби табачных и алкогольных компаний?