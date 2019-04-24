Вино и WEB

Заказать бутылку вина к ужину, не выходя из дома — такого будущего жаждет почти половина наших сограждан. Как показал на днях проведённый компанией Deloitte онлайн-опрос, 44% россиян однозначно поддерживают не первый год обсуждаемую идею о продаже спиртного онлайн, при этом 19% указали, что, при возможности заказать алкоголь через интернет, они не будут скупиться и на приобретение сопутствующих продуктов.

Щекотливый вопрос

Идея вывести продажи алкоголя в онлайн бродит по высоким кабинетам уже несколько лет, то и дело будоража информационные ленты анонсами. Слабый и средний по градусам алкоголь планировали начать продавать в онлайн-маркетах то с 1 января 2018, то с нового 2019 года с отсрочкой продаж крепкого спиртного на год.

Разработанный Минфином законопроект предполагал, что на первых порах достигшие нужного возраста граждане смогут приобретать пиво и пивные напитки, сидр, медовуху, а также вина с защищённым географическим указанием (ЗГУ) и защищённым наименованием места происхождения (ЗНМП). Спустя год планировалось допустить к продажам коньяк, виски, водку и прочие крепкие спиртные напитки.

Причём к продажам предполагалось допустить на первых порах только прямых производителей, а также оптовые компании, розница же могла бы вывести свой ассортимент алкоголя спустя 3 года и в специальной защищённое доменной зоне egais.ru.

Эта интересная идея натолкнулась на понятные препятствия. Действующий закон запрещает продажу алкоголя несовершеннолетним и обязывает продавцов требовать от покупателей такой продукции предъявлять документ для подтверждения возраста. Если в условиях офлайн-магазина это требование выполнить реально, то пока не совсем понятно, как технически обеспечить контроль возраста покупателя при удалённой торговле. Надо ли говорить, что обычное диалоговое окно «Подтвердите, что вам есть 18 лет» здесь не будет достаточно.

Получив отрицательный отзыв Минздрава, законопроект вернулся в Минфин, где ожидает доработки. Пока же участники рынка делятся своими идеями и соображениями, как же продавцам горячительного не поставить свой бизнес под удар.

Например, в марте нынешнего года президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов в интервью информационному агенству «Прайм» предложил ввести несколько ограничений при онлайн-торговле спиртным. Например, серьёзным фильтром от «маргинального» или слишком молодого контингента мог бы стать минимальная ценовая планка для алкоголя через интернет — например, от 2000 рублей.

Банки в помощь

Также, по мнению эксперта, помочь в достоверной идентификации покупателя могла бы их авторизация через банки.

«Если я авторизовался через банк, у меня появляется возможность заказать алкоголь, если нет — кнопка «Купить» не работает», — пояснил Соколов суть своего предложения.

Помимо этого решить щекотливый вопрос определения возраста покупателя могла бы его идентификация через SMS с получением подтверждающего личность QR-кода, который курьеры на месте могли бы сканировать с того же гаджета, с которого совершалась покупка.

Соколов утверждает, что возможность авторизации возраста покупателя через банк уже обсуждалась им и его сотрудниками с представителями «Сбербанка» и «Альфа-банка», где подтвердили технические возможности для такой процедуры. Предложения АКИТ готова предоставить для детального рассмотрения в Минфин по первой же просе ведомства.

Тем более что ранее в ходе межведомственной дискуссии представители Минфина и Минпромторга заверили коллег из Минздрава, что никто не собирается ставить под сомнение положение действующего закона о недопустимости продажи спиртного несовершеннолетним. Такая обязанность будет вменена курьерам.

В целом же бизнес к перспективе расширения каналов продаж алкоголя отнёсся благожелательно, отметил в беседе с «Русской Планетой» начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

«Любые послабления для бизнеса, на мой взгляд, в нынешних реалиях можно рассматривать позитивно, — заявил эксперт. — Такая мера, в случае её принятия, безусловно положительно повлияет на сегмент малого бизнеса, особенно для интернет-магазинов (в ритейл-секторе алкогольная продукция традиционно занимает очень большую долю выручки и прибыли розничных магазинов)».

В то же время господин Авакян призвал не забывать и о регулировании алкогольной розницы. Все-таки, если через онлайн будет реализовываться некачественный алкоголь, с нарушением тех или иных стандартов, в этом случае ни о каком позитивном эффекте для экономики, в целом, говорить не придётся.

«Во всем должно быть равновесие – для бизнеса нужно создавать комфортные условия, в то же время надзорные органы должны выполнять свою работу, не мешая при этом работе предпринимателей», — заключил эксперт.