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Здание посольства Литвы в Петербурге будет отдано детям Донбасса
13 мая, 2022 11:41
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Russian State Duma/via Globallookpress.com
Заместитель председателя нижней палаты парламента РФ Борис Чернышов предложил отдать здание посольство Литвы в России детям Донбасса.
Напомним, Литва решила отозвать своего посла из нашей страны и ликвировать генконсульство, расположенное в Санкт-Петербурге. Данное условие должно быть приведено в исполнение 1 июня.
Чернышов считает, что опустевшее здание важно использовать с пользой - например, запустить в нем образовательные курсы для детей из Донбасса или готовить дошкольников.
«Рядом там школа есть московская, вот будет центр, где ребята могут спокойно быть», - цитирует Чернышова РИА Новости.
Напомним, 13 мая сейм Литвы признал Россию террористическим государством за начатую на Украине спецоперацию.
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