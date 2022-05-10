Новости – Политика
Политика
Россию признали террористическим государством
10 мая, 2022 12:09
1 мин
1 мин
Maksim Konstantinov/Global Look Press
Сейм Литвы признал Россию террористическим государством. Данное решение связано с развернувшимися на Украине событиями.
Известно, что местные депутаты выступили с резолюцией, в которой обратились к государствам с призывом создать «Специальный международный уголовный трибунал», в задачи которого войдет привлечение к ответственности виновных за ситуацию на Украине. К слову, сейм единогласно поддержал резолюцию.
Кроме того, Литва признала действия российских военных в соседнем государстве «геноцидом украинского народа», передает издание Delfi.
Напомним, ранее Россию признали «страной-террористом» в еще одном государстве.
Новость дополняется...
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости