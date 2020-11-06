Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Застрахованным россиянам будут бесплатно давать лекарство от коронавируса

Антон Мельников
6 ноября, 2020 18:43
1 мин
Youtube / Новости на Первом Канале
Youtube / Новости на Первом Канале

Российские пациенты будут бесплатно получать лекарство от коронавируса «Авифавир». Препарат предоставят в рамках программы Обязательного медицинского страхования (ОМС). Разрешение на амбулаторное использование «Авифавира» уже выдано Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) и группе компаний «ХимРар».

Согласно заявлению РФПИ, лекарство уже можно получить при наличии ОМС.

«Препарат уже предоставляется бесплатно в рамках программы ОМС пациентам, проходящим лечение от коронавируса в медицинских учреждениях», - сообщили в фонде.

Использоваться «Авифавир» будет только по назначению врачей, при строгом контроле со стороны медиков.

РИА «Новости» отмечает, что Минздрав выдал препарату постоянное регистрационное удостоверение после клинических тестов, которые показали способность «Авифавира» блокировать механизмы размножения COVID-19, облегчать симптомы и сокращать сроки течения заболевания.

Ранее Академик РАН заявил, что перчатки не только бесполезны для борьбы с COVID-19, но даже могут нанести вред человеку.

темы
Россия
здоровье
коронавирус
Авифавир
ОМС
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!