Застрахованным россиянам будут бесплатно давать лекарство от коронавируса

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Российские пациенты будут бесплатно получать лекарство от коронавируса «Авифавир». Препарат предоставят в рамках программы Обязательного медицинского страхования (ОМС). Разрешение на амбулаторное использование «Авифавира» уже выдано Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) и группе компаний «ХимРар».

Согласно заявлению РФПИ, лекарство уже можно получить при наличии ОМС.

«Препарат уже предоставляется бесплатно в рамках программы ОМС пациентам, проходящим лечение от коронавируса в медицинских учреждениях», - сообщили в фонде.

Использоваться «Авифавир» будет только по назначению врачей, при строгом контроле со стороны медиков.

РИА «Новости» отмечает, что Минздрав выдал препарату постоянное регистрационное удостоверение после клинических тестов, которые показали способность «Авифавира» блокировать механизмы размножения COVID-19, облегчать симптомы и сокращать сроки течения заболевания.

Ранее Академик РАН заявил, что перчатки не только бесполезны для борьбы с COVID-19, но даже могут нанести вред человеку.