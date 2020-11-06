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Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Университета им. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что перчатки не защищают от заражения COVID-19. Более того, по словам учёного, они вредят, так как нарушают работу естественной защиты рук и приводят к дерматиту.

«Перчатки ни от чего не защищают, это коммерческий проект. Нет вируса на поверхностях, ни на дверных ручках, руками он не передается. Серьезные исследования на эту тему были проведены. Смысл очень плохой в перчатках - люди страдают дерматитом. Руки - наша защита, часть врожденного иммунного ответа», - заявил Зверев.

Учёный добавил, что на перчатках скапливаются различные кишечные бактерии и грибки, которые могут легко попасть на лицо человека, он до него дотронется. Заразиться руками без перчаток гораздо сложнее.

«Когда мы подносим руки к лицу, у человека гораздо меньше шансов заразиться всякими грибковыми заболеваниями, чем в перчатках. На перчатках это все остается. -отметил академик, - На руках эти микроорганизмы погибают, у нас на руках есть антимикробные пептиды, наша защита».

Также Зверев рассказал, что обработка улиц дезинфицирующими растворами тоже бесполезна в борьбе с коронавирусом. По его словам, вредные микроорганизмы становятся невосприимчивы к растворам и, если потом какой-либо «гриб» попадёт в медучреждение, - избавиться от него будет гораздо сложнее.

При этом ученый добавил, что маски, при правильном ношении, помогают бороться с распространением коронавируса, но носить их должны как здоровые, так и инфицированные. По его словам, «если оба носят маску, вероятность заражения 1-2%».

«Маски на улице не надо носить, надо в метро, транспорте», - приводит слова Зверева «Интерфакс».

Ранее столичные власти признались в страхе перед коронавирусом и царящей нестабильности.