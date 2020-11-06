Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Столичные власти признались в страхе перед коронавирусом и царящей нестабильности

Антон Мельников
6 ноября, 2020 16:16
1 мин
Youtube / Россия 24
Youtube / Россия 24

В Москве сложилась нестабильная ситуация с коронавирусом. Власти снова фиксируют рост числа зараженных COVID-19 и пациентов, которым необходима госпитализация. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что ситуация, которая наблюдается в столице, вызывает тревогу.

«Сегодня мы впервые с середины мая преодолели отметку в 6 тыс. новых выявленных случаев коронавируса. Конечно, этот тренд снова вызывает у нас тревогу. И к сожалению, назвать ситуацию стабильной мы сейчас не можем. На этой неделе снова фиксируется рост общей заболеваемости и госпитализаций», - приводит слова Раковой «ТАСС».

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал, откуда появился коронавирус.

темы
Москва
коронавирус
инфекция
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!