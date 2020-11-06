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Общество
Столичные власти признались в страхе перед коронавирусом и царящей нестабильности
6 ноября, 2020 16:16
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Youtube / Россия 24
В Москве сложилась нестабильная ситуация с коронавирусом. Власти снова фиксируют рост числа зараженных COVID-19 и пациентов, которым необходима госпитализация. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что ситуация, которая наблюдается в столице, вызывает тревогу.
«Сегодня мы впервые с середины мая преодолели отметку в 6 тыс. новых выявленных случаев коронавируса. Конечно, этот тренд снова вызывает у нас тревогу. И к сожалению, назвать ситуацию стабильной мы сейчас не можем. На этой неделе снова фиксируется рост общей заболеваемости и госпитализаций», - приводит слова Раковой «ТАСС».
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал, откуда появился коронавирус.
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