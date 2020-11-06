Сергей Нарышкин назвал природу происхождения коронавируса

фото: Kremlin.Ru

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, откуда появился коронавирус.

Глава российской разведки заявил, что коронавирус имеет естественное происхождение. СВР не располагает данными, что COVID-19 был получен искусственно.

Версия об искусственном происхождении COVID-19 поддерживал президент США Дональд Трамп. Однако Национальная разведка Соединенных Штатов ее также опровергла, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что тест на коронавирус в ряде случаев может показать ложноотрицательный результат.

Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что треть тестов на коронавирус дают ошибки.