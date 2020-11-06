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Сергей Нарышкин назвал природу происхождения коронавируса
6 ноября, 2020 11:28
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фото: Kremlin.Ru
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, откуда появился коронавирус.
Глава российской разведки заявил, что коронавирус имеет естественное происхождение. СВР не располагает данными, что COVID-19 был получен искусственно.
Версия об искусственном происхождении COVID-19 поддерживал президент США Дональд Трамп. Однако Национальная разведка Соединенных Штатов ее также опровергла, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что тест на коронавирус в ряде случаев может показать ложноотрицательный результат.
Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что треть тестов на коронавирус дают ошибки.
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