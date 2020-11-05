Тесты на коронавирус дают огромное количество ложных результатов

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Тест на коронавирус в ряде случаев может показать ложноотрицательный результат. Об этом сегодня рассказал заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

По его словам, треть тестов на коронавирус дают ошибки. При этом дело не в качестве самих тестов, а в процедуре взятия материалов.

Если, материал взят неправильно, например поверхностно, то есть шанс получить ложноотрицательный результат.

Авдеев уточнил, что речь может идти о 30-40 процентах ошибочных результатов, пишут «Известия».

Нужны ли столице экстренные меры в связи с обострением ситуации с китайской заразой? Об этом в интервью «Русской планете» рассказал депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Он также сообщил о возможной выдаче бесплатных масок в общественных местах, нагрузке на столичный медперсонал и перепрофилировании клиник под коронавирусных больных.