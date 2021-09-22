Заслуженный летчик охарактеризовал разбившийся самолет Ан-26
Заслуженный военный летчик Владимир Попов охарактеризовал самолет Ан-26. Сегодня он пропал с радаров в Хабаровском крае, потом стало известно, что воздушное судно разбилось.
Попов заявил, что Ан-26 - «удобный самолет, достаточно надежный». По его словам, состояние техники зависит от того, как компания эксплуатировала самолет. Речь идет о технике, которая работает несколько десятилетий, заметил эксперт.
Летчик заявил телеканалу «360», что август и сентябрь отличаются повышенной аварийностью в авиации, «поскольку задачи еще не выполнены».
Попов назвал возможными ошибками пилотов торопливость и желание выполнить задачу любой ценой.
Ранее очевидец сообщил, что Ан-26 воткнулся в сопку. На борту находились шесть человек. Полет был техническим и выполнялся в темное время суток на высоте 600 метров.