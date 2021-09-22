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Происшествия
Гражданский Ан-26 воткнулся в сопку в заповеднике под Хабаровском
22 сентября, 2021 14:06
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Гражданский Ан-26 разбился под Хабаровском. По словам очевидца, он воткнулся в сопку в заповеднике.
Самолет совершал технический полет. Предварительно, он столкнулся с сопками в Большехехцирском заповеднике.
Полет выполнялся в темное время суток - было около 10 часов вечера.
Очевидец Владимир Тараненко сообщил Telegram-каналу 112, что борт пронесся над его домом на очень низкой высоте.
«Настолько низко шел, что мог вышки связи задеть. Я еще подумал, нельзя так летать, разобьется», - заявил мужчина.
Ранее сообщалось, что борт пропал с радаров. На поиски был направлен вертолет МЧС.
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