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Заседание по делу Сергея Фургала пройдет в закрытом режиме

Михаил Орлов
10 июля, 2020 13:16
1 мин
Фургал
Kremlin.ru

Басманный районный суд города Москвы уд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о рассмотрении дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в закрытом режиме.

Удовлетворение ходатайства означает невозможность присутствия представителей СМИ при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в отношении губернатора.

Рассмотрение заявление о мере пресечения в закрытом режиме было вызвано рядом угроз, которые якобы получили некоторые участники уголовного процесса. То есть, по мнению следствия, меры по недопущению представителей СМИ в процессе связаны также и с необходимостью обеспечения безопасности самого обвиняемого, сообщает издание «РБК».

При это сам Сергей Фургал завил о том, что ни единой угрозы в его адрес не поступало и ему не известно ни о каких сведениях, которые бы свидетельствовали об угрозе его жизни и здоровью.

Ранее сообщалось, что из-за насыщенной темными делами биографии Фургал давно находился в разработке силовиков.

темы
суд
уголовное дело
Сергей Фургал
1 мин