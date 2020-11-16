Запущенная к Луне более 50 лет назад ракета вернулась

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На околоземной орбите был обнаружен объект с индексом 2020 SO. Сначала его приняли за небольшой астероид.

Однако более пристальные наблюдения показали, что он движется по аномальной траектории, специалисты предположили, что этот объект имеет искусственное происхождение.

Специалисты считают, что объект является фрагментом запущенной полвека назад лунной ракеты.

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