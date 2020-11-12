Сделано Русскими
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Сделано Русскими
Новости Сделано Русскими
Русская планета
Сделано Русскими

«Роскосмос» «утрет нос» Илону Маску: в России создадут многоразовую ракету

Дмитрий Байков
12 ноября, 2020 07:07
1 мин
1
фото: Wikipedia

Конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева (входит в корпорацию «Роскосмос») приступило к созданию двигателя для демонстратора многоразовой ракеты «Крыло-СВ». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Новый ракетный двигатель будет основан на криогенных компонентах. Работы над возвращаемыми ракетными блоками «Крыло-СВ» уже ведутся несколько лет. Однако летный демонстратор начали разрабатывать только в начале текущего года. Первые испытания запланированы на 2023 год.

Первая многоразовая ступень будет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя, а потом использоваться повторно, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» сделает гагаринское «Поехали» товарным знаком.

Госкорпорация «Роскосмос» зарегистрирует знаменитую фразу космонавта Юрия Гагарина «Поехали!» в качестве торгового знака.

темы
Россия
космос
Роскосмос
ракета
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!