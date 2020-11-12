«Роскосмос» «утрет нос» Илону Маску: в России создадут многоразовую ракету

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Конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева (входит в корпорацию «Роскосмос») приступило к созданию двигателя для демонстратора многоразовой ракеты «Крыло-СВ». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Новый ракетный двигатель будет основан на криогенных компонентах. Работы над возвращаемыми ракетными блоками «Крыло-СВ» уже ведутся несколько лет. Однако летный демонстратор начали разрабатывать только в начале текущего года. Первые испытания запланированы на 2023 год.

Первая многоразовая ступень будет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя, а потом использоваться повторно, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» сделает гагаринское «Поехали» товарным знаком.

Госкорпорация «Роскосмос» зарегистрирует знаменитую фразу космонавта Юрия Гагарина «Поехали!» в качестве торгового знака.