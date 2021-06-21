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Запугали власти? В Подмосковье число пришедших вакцинироваться граждан резко увеличилось в 10 раз
21 июня, 2021 13:49
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Mikhail Pletsky/Russian Look
Властям Московской области удалось убедить местных жителей в необходимости привиться от коронавирусной инфекции.
Стало известно, что число желающих получить препарат против COVID-19 резко возросло. По последним данным, количество пришедших на вакцинацию в области выросло в 10 раз, передаёт РИА Новости в Telegram-канале со ссылкой на Минздрав.
Ранее сообщалось о том, что Министерство здравоохранения РФ готовит программу ревакцинация населения.
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