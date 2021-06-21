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Минздрав готовит программу ревакцинации населения. Есть новости и для беременных
21 июня, 2021 09:49
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Министерство здравоохранения РФ намерено взяться за граждан, чей уровень антител заметно снизился. Специалисты ведомства собираются ревакцинировать население от коронавирусной инфекции. С текущего понедельника прививку начнут делать в том числе беременным.
Как ранее отметил мэр Москвы Сергей Собянин, COVID-19 стал атаковать переболевших ковидом, а также тех, кто получил вакцину. Случаи участились из-за активного распространения агрессивного индийского штамма.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко собирается опубликовать рекомендации по срокам ревакцинации от коронавируса на текущей неделе, передает «Коммерсантъ».
Ранее Собянин анонсировал запуск в Москве «бесковидных» ресторанов.
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