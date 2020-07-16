Запланированную на 26 июля акцию «Бессмертный полк» отменили
Запланированное на 26 июля шествие «Бессмертный полк» отменили. Об этом сообщили организаторы акции во время заседания Центрального штаба.
Основанием для отмены стала эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в регионах. Представители движения изучили обстановку в 76 субъектах, где есть его отделения.
По словам сопредседателя Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елены Цунаевой, организаторы региональных представительств отмечали, что проведение акции возможно с использованием масок и соблюдением социальной дистанции, пишет «Интерфакс». Это «противоречит духу «Бессмертного полка», считает она.
Артист Василий Лановой предложил перенести шествие на год. Он указал, что десятки миллионов приняли участие в памятных мероприятиях, и по этой причине «стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года».
Ранее сообщалось, что шествие могут пернести на осень. Источники называли две причины такого решения.