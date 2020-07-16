Запланированную на 26 июля акцию «Бессмертный полк» отменили

Общество

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Запланированное на 26 июля шествие «Бессмертный полк» отменили. Об этом сообщили организаторы акции во время заседания Центрального штаба.

Основанием для отмены стала эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в регионах. Представители движения изучили обстановку в 76 субъектах, где есть его отделения.

По словам сопредседателя Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елены Цунаевой, организаторы региональных представительств отмечали, что проведение акции возможно с использованием масок и соблюдением социальной дистанции, пишет «Интерфакс». Это «противоречит духу «Бессмертного полка», считает она.

Артист Василий Лановой предложил перенести шествие на год. Он указал, что десятки миллионов приняли участие в памятных мероприятиях, и по этой причине «стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года».

Ранее сообщалось, что шествие могут пернести на осень. Источники называли две причины такого решения.