«Бессмертный полк» решили не проводить летом по двум причинам

Общество

Пресс-служба президента РФ

Шествие в память об участниках Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» перенесут с 26 июля на 2 сентября. Об этом сообщили три источника: федеральный чиновник и собеседники, близкие к мэрии Москвы и к руководству одного из регионов.

Они называют причиной переноса ситуацию с коронавирусом, которая не меняется несколько недель, и жаркую погоду.

Федеральный чиновник заявил, что участникам марша может стать плохо из-за духоты. Источник, близкий к мэрии, говорит, что подготовка к акции пока не началась, а новой датой проведения выбрано 2 сентября. Это подтвердил собеседник «Ведомостей», приближенный к руководству неназваного региона.

Первоначально «Бессмертный полк» был намечен на 9 мая, но акцию перенесли на более поздний срок из-за пандемии. 9 мая ее провели в виртуальном формате - участники загружали в сеть фотографии родственников-участников войны. По итогам акции возбудили два уголовных дела за публикацию в интернете под вымышленными именами фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера.