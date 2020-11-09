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Записи Google всех разговоров пользователя могут оказаться в руках злоумышленников

Артем Денисов
9 ноября, 2020 00:09
2 мин
Google
Фото: tadviser

При активации голосового управления в приложениях корпорации Google информация о голосе и поисковом запросе сохраняется на сервере.

Как сообщил директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов, свои действия компания объясняет необходимостью сбора и анализа данных для рекламы и формированием удобной для пользователей Google системы запросов.

Эксперт отмечает, что при взломе аккаунта оказавшаяся в руках злоумышленников информация навредить пользователям: за ними будут следить, контролировать и шантажировать.

Вкладка «Мои действия» позволяет поставить запреты на сбор данных, а также удалить историю поиска, сообщает «Прайм».

Как сообщалось, корпорация Google получила очередной иск из-за тотальной слежки за своими пользователями.

Это может обойтись компании в десятки миллиардов долларов. Google обвиняют в незаконном контроле действий пользователей разных приложений, даже если они не давали разрешение на это, либо отключили функцию передачи информации в настройках программ.

темы
телефон
информация
google
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