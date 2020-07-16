Корпорацию Google заподозрили в тотальной слежке за пользователями

Бизнес

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Корпорация Google получила очередной иск из-за тотальной слежки за своими пользователями.

Это может обойтись компании в десятки миллиардов долларов. Google обвиняют в незаконном контроле действий пользователей разных приложений, даже если они не давали разрешение на это, либо отключили функцию передачи информации в настройках программ.

Истцы отмечают, что незаконный сбор данных корпорация осуществлялся практически во всех выпущенных ей приложениях.

Под подозрением и интернет-браузер Google Chrome. В компании уже заявили, что будут оспаривать иски, сообщает «Рен ТВ».

Ранее Google заявил, что больше не будет размещать рекламу товаров или услуг, которые могут использоваться для слежки за другим человеком без его разрешения.

Согласно обновлённой рекламной политике Google, запрет будет применяться к шпионским программам и технологиям, используемым для наблюдения за близкими людьми. К таким технологиям компания относит программное обеспечение для отслеживания текстовых сообщений, телефонных звонков и истории просмотров. Также запрет коснется GPS-трекеров, камер наблюдения, аудиорекордеров и видеорегистраторов, которые позиционируются как скрытое шпионское оборудование.

В 2018 году группа исследователей обнаружила, что среди рекламы, которую размещает компания Google, множество предложений о слежке за людьми. Исследователи привели тысячи рекламных сообщений такого вида, как: «Как поймать изменяющего супруга с помощью его мобильного телефона», «Отслеживать телефон жены», «Отследить свою жену без ее ведома» и т.д.

Google посчитала подобный контент недопустимым и начала ограничивать его.

«Мы постоянно оцениваем и обновляем нашу политику в отношении рекламы, чтобы обеспечить защиту пользователей», - цитирует представителя Google CNBC.

Представитель компании добавил, что Google всегда была против «шпионских технологий слежения за партнерами» и постоянно обновляет текст своих рекламных требований, чтобы «прояснить, что мы считаем нарушением политики».