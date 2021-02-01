Запасы воды в Симферопольском водохранилище исчерпаны

Общество

Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически исчерпаны. Об этом заявил директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов в ходе совещания по ситуации с водоснабжением.

По его словам, вода, которая осталась в водохранилище является некондиционной. Однако власти Крыма решили проблему с запахом, на которую жаловались симферопольцы.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе, а также в Ялте питьевая вода подается по графику.

С 2021 года в Крыму начали строить опреснители для водообеспечения, пишет «РИА Новости».

Как только водоснабжение Крыма будет восстановлено, Украина лишится главного инструмента шантажа. Об этом ранее заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.